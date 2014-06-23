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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 13:05 BJT

香港股市：早盘微幅上涨，受中国PMI数据激励

路透香港6月23日 - 香港股市周一早盘上涨，此前一项初步调查结果显示中国制造业活动在6月扩张，为六个月来首见。该数据为中国经济企稳提供了新证据。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。

中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。

截至中午时分，恒生指数 涨0.3%报23,262.39点。恒生国企指数 涨0.2%。

长城汽车 跌3.7%至5月20日以来最低。此前大陆媒体称，该公司周末调整了几个管理层职位。

该股今年以来下跌逾30%，同期恒生国企指数跌3.7%。(完)
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