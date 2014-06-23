香港股市：早盘微幅上涨，受中国PMI数据激励

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 香港股市周一早盘上涨，此前一项初步调查结果显示中国制造业活动在6月扩张，为六个月来首见。该数据为中国经济企稳提供了新证据。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。
中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。
截至中午时分，恒生指数 涨0.3%报23,262.39点。恒生国企指数 涨0.2%。
长城汽车 跌3.7%至5月20日以来最低。此前大陆媒体称，该公司周末调整了几个管理层职位。
该股今年以来下跌逾30%，同期恒生国企指数跌3.7%。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。