《台湾新债预测》五年公债103/9期得标利率料落在1.15-1.18%

* 标售标的：103/9期五年公债

* 标售时间：周二(24日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：1.15-1.18%

* 受访机构：10家

路透台北6月23日 - 路透周一调查显示，在市场气氛偏空但又担心国库截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/9 得标利率料落在1.15-1.18%间。

根据路透访谈的10家金融机构，市场预估中值为1.15-1.18%，大区间则在1.15-1.20%。

交易商指出，受五年冷券卖压未止，以及第三季新一期五年券又将发行前交易影响，市场普遍保守看待103/9的标售。不过财政部在税收充裕的状况下，也不排除重演年初截标五年券的戏码。

“第三季无论公债与国库券的发行量都低于到单量，显示国库有很大的弹性。”一位大型银行交易员表示。

财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。

交易商表示，第三季公债到期量为1,800亿台币，国库券到期量则有1,000亿台币。

本期103/9期公债预计标售350亿台币，将在27日交割。

以下为交易员观点整理：

--103/9空单累积量约120亿台币，约占计画发行筹码的三分之一，在藉由标售回补的支撑下，得标利率不致飘得太高。

--不能排除财政部有截标的可能，国库应该不会容忍得标利率高过1.20%。

--第三季新一期五年券103/10 即将在本周五开始发行前交易，由于短券筹码过度集中供给，买盘不急于追价。

--103/9发行前交易期间持有成本约在1.11%，以过去标售不佳的利率通常高于成本4-5基点计算，若这次得标利率高于1.15-1.16%，就显示市场气氛非常差。

--近期台债气氛较国际盘偏空，交易商筹码普遍套牢。投资买盘不可能将竞标利率写低，惟一担忧的就是国库进场截标。

相关报价：

--周一103/9发行前交易殖利率收高0.05基点报1.1650%。该券发行前交易期间日低在1.050%，日高在1.1715%。

以下为交易商对103/9期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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证券商一 1.15 1.16

证券商二 1.17 1.18

证券商三 1.17 1.20

票券商 1.15 1.18

外商银一 1.18 1.20

外商银二 1.15 1.17

大型银行一 1.15 1.20

大型银行二 1.15 1.18

大型银行三 1.15 1.18

中型银行 1.15 1.17

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