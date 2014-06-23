《台湾新债预测》五年公债103/9期得标利率料落在1.15-1.18%

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 标售标的：103/9期五年公债
* 标售时间：周二(24日)
* 标售金额：预估350亿台币
* 预测中值：1.15-1.18%
* 受访机构：10家
路透台北6月23日 - 路透周一调查显示，在市场气氛偏空但又担心国库截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/9 得标利率料落在1.15-1.18%间。
根据路透访谈的10家金融机构，市场预估中值为1.15-1.18%，大区间则在1.15-1.20%。
交易商指出，受五年冷券卖压未止，以及第三季新一期五年券又将发行前交易影响，市场普遍保守看待103/9的标售。不过财政部在税收充裕的状况下，也不排除重演年初截标五年券的戏码。
“第三季无论公债与国库券的发行量都低于到单量，显示国库有很大的弹性。”一位大型银行交易员表示。
财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。
交易商表示，第三季公债到期量为1,800亿台币，国库券到期量则有1,000亿台币。
本期103/9期公债预计标售350亿台币，将在27日交割。
以下为交易员观点整理：
--103/9空单累积量约120亿台币，约占计画发行筹码的三分之一，在藉由标售回补的支撑下，得标利率不致飘得太高。
--不能排除财政部有截标的可能，国库应该不会容忍得标利率高过1.20%。
--第三季新一期五年券103/10 即将在本周五开始发行前交易，由于短券筹码过度集中供给，买盘不急于追价。
--103/9发行前交易期间持有成本约在1.11%，以过去标售不佳的利率通常高于成本4-5基点计算，若这次得标利率高于1.15-1.16%，就显示市场气氛非常差。
--近期台债气氛较国际盘偏空，交易商筹码普遍套牢。投资买盘不可能将竞标利率写低，惟一担忧的就是国库进场截标。
相关报价：
--周一103/9发行前交易殖利率收高0.05基点报1.1650%。该券发行前交易期间日低在1.050%，日高在1.1715%。
以下为交易商对103/9期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
------------------------------------------
证券商一 1.15 1.16
证券商二 1.17 1.18
证券商三 1.17 1.20
票券商 1.15 1.18
外商银一 1.18 1.20
外商银二 1.15 1.17
大型银行一 1.15 1.20
大型银行二 1.15 1.18
大型银行三 1.15 1.18
中型银行 1.15 1.17
-----------------------------------------
中值 1.15 1.18 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。