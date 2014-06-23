《全球汇市》澳元受中国数据提振跳涨，加元触及五个月高点

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
然许多投机客把资金投入到英镑，不顾一切追捧趋势，因欧元和日圆稳守在窄幅区间。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，上周投机客的英镑期货多仓创下2007年底以来的高位。
汇市尚未对伊拉克的动荡局势做出反应，油价则已因供应可能受阻的担忧而上涨。
周日，逊尼派武装分子又占领了一个叙利亚边境的据点，继续已经持续了两周的攻城略地行动。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)组织寻求建立一个横跨伊拉克和叙利亚的哈里发政权，引起中东和西方国家的高度警惕。 (完)
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3608 1.3599 +0.07 -1.00 1.3745
美元/日圆 101.93 102.06 -0.13 -3.20 105.30
欧元/日圆 138.70 138.79 -0.06 -4.17 144.73
美元/瑞郎 0.8944 0.8951 -0.08 +0.18 0.8928
英镑/美元 1.7039 1.7010 +0.17 +2.92 1.6556
美元/加元 1.0725 1.0757 -0.30 +0.99 1.0620
澳元/美元 0.9436 0.9386 +0.53 +5.87 0.8913
新西兰元/美元 0.8733 0.8696 +0.43 +6.42 0.8206
澳元/日圆 96.180 95.790 +0.41 +2.48 93.850
新西兰元/日圆 89.020 88.750 +0.30 +3.02 86.410
英镑/日圆 173.67 173.60 +0.04 -0.38 174.33
澳元/新西兰元 1.0798 1.0792 +0.06 -0.46 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/白云/张涛/张若琪/戴素萍/李婷仪/石冠兰)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。