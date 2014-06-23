《全球汇市》澳元受中国数据提振跳涨，加元触及五个月高点

然许多投机客把资金投入到英镑，不顾一切追捧趋势，因欧元和日圆稳守在窄幅区间。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，上周投机客的英镑期货多仓创下2007年底以来的高位。

汇市尚未对伊拉克的动荡局势做出反应，油价则已因供应可能受阻的担忧而上涨。

周日，逊尼派武装分子又占领了一个叙利亚边境的据点，继续已经持续了两周的攻城略地行动。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)组织寻求建立一个横跨伊拉克和叙利亚的哈里发政权，引起中东和西方国家的高度警惕。 (完)

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3608 1.3599 +0.07 -1.00 1.3745

美元/日圆 101.93 102.06 -0.13 -3.20 105.30

欧元/日圆 138.70 138.79 -0.06 -4.17 144.73

美元/瑞郎 0.8944 0.8951 -0.08 +0.18 0.8928

英镑/美元 1.7039 1.7010 +0.17 +2.92 1.6556

美元/加元 1.0725 1.0757 -0.30 +0.99 1.0620

澳元/美元 0.9436 0.9386 +0.53 +5.87 0.8913

新西兰元/美元 0.8733 0.8696 +0.43 +6.42 0.8206

澳元/日圆 96.180 95.790 +0.41 +2.48 93.850

新西兰元/日圆 89.020 88.750 +0.30 +3.02 86.410

英镑/日圆 173.67 173.60 +0.04 -0.38 174.33

澳元/新西兰元 1.0798 1.0792 +0.06 -0.46 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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