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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 13:22 BJT

新加坡数据：5月CPI较上年同期成长2.7%，为2013年3月以来最高

路透新加坡6月23日 - 新加坡统计局周一公布，新加坡5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.7%，为2013年3月以来最高。路透调查则为上涨2.6%。汽车价格较上年同期较低的基期上涨，是CPI劲升的主要原因。

5月核心CPI较上年同期上涨2.2%，路透调查为上涨2.2%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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