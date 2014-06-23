新加坡数据：5月CPI较上年同期成长2.7%，为2013年3月以来最高

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透新加坡6月23日 - 新加坡统计局周一公布，新加坡5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.7%，为2013年3月以来最高。路透调查则为上涨2.6%。汽车价格较上年同期较低的基期上涨，是CPI劲升的主要原因。
5月核心CPI较上年同期上涨2.2%，路透调查为上涨2.2%。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。