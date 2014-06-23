更新版1-欧洲个股：法国巴黎银行与美国接近达成最高90亿美元和解方案

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路透6月22日 - 根据一位熟悉情况的消息人士，法国巴黎银行 可能将向美国当局支付80-90亿美元，作为违反美国制裁法律所需支付的罚款金额。

消息人士还表示，美国当局正在调查巴黎银行在2002至2009年间是否违反了主要与苏丹相关的美国制裁行动，以及其是否删除了电汇中的识别信息，以使款项能通过美国金融体系而不引发报警。

过去几周以来，法国巴黎银行几乎每天都在同美国当局进行谈判。

一位消息人士周日说，调查行动发现法巴帐目上有超过1,000亿美元涉及苏丹、伊朗及古巴的违规交易纪录。

另一位熟知内情的消息人士说，和解内容可能包括法巴对违反国际紧急经济权力法(IEEPA)的刑事罪名认罪。本案可能出现和解方案的消息是华尔街日报率先披露。

本月稍早，路透曾报导称美国当局对法国巴黎银行施加的罚金最高或为160亿美元，不过这一金额只是当局在谈判中使用的应对策略，为了回击巴黎银行提出的约10亿美元的罚金。

此次调查由包括美国司法部、美国曼哈顿联邦检察官办公室、美国财政部、曼哈顿区检察官办公室以及纽约金融服务局在内的各级政府机构开展。

一位消息人士称，纽约金融服务局表示，如果法国巴黎银行接受其他比较严苛的条件，则该行在纽约的银行执照不会被撤销。