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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 13:49 BJT

投行观点：瑞士信贷上调2014年原油均价预估

路透6月23日 - 瑞士信贷称,将2014年布兰特原油均价预估上调至每桶111美元，2015年均价预估调至103美元。

该行亦将2014年西德克萨斯中质油(WTI)均价预估上调至每桶102美元，2015年均价调至93美元。(完)

(编译 白云)
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