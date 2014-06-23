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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国5月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京6月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
    
                                5月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       282,969        21.89      6,925.74        1,625,508        48.84
 原铝                          24,049        10.23      2,026.78          212,484       162.11
 未锻压镍(精炼镍+合金)         10,212        -7.67     18,241.65           64,722       -13.37
 精炼铅                             6       -87.78         5,161               94       -80.46
 精炼锌                        48,711       -12.09      2,144.96          310,973        27.42
 锌合金                         9,156       -26.84      2,308.17           41,372       -15.12
 精炼锡+锡合金                    723       -48.57     23,512.06            3,227       -60.27

 出口:
 精炼铜                        28,149        94.87      6,771.14          105,204       -37.58
 原铝                          20,235        114.3      2,063.05           54,732        19.47
 精炼铅                         2,263        94.19      2,164.79           13,058        83.27
 精炼锌                           363       -40.68      2,076.23            1,012       -43.09
 未锻压镍(精炼镍+合金)          7,257        24.19     16,091.31           27,130        70.95
 精炼锡+锡合金                      1       -97.95        17,442              293       -64.79

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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