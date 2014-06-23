表格: 中国5月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 282,969 21.89 6,925.74 1,625,508 48.84 原铝 24,049 10.23 2,026.78 212,484 162.11 未锻压镍(精炼镍+合金) 10,212 -7.67 18,241.65 64,722 -13.37 精炼铅 6 -87.78 5,161 94 -80.46 精炼锌 48,711 -12.09 2,144.96 310,973 27.42 锌合金 9,156 -26.84 2,308.17 41,372 -15.12 精炼锡+锡合金 723 -48.57 23,512.06 3,227 -60.27 出口: 精炼铜 28,149 94.87 6,771.14 105,204 -37.58 原铝 20,235 114.3 2,063.05 54,732 19.47 精炼铅 2,263 94.19 2,164.79 13,058 83.27 精炼锌 363 -40.68 2,076.23 1,012 -43.09 未锻压镍(精炼镍+合金) 7,257 24.19 16,091.31 27,130 70.95 精炼锡+锡合金 1 -97.95 17,442 293 -64.79 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的