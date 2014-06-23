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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国5月成品油进出口数据

路透北京6月23日 - 以下是中国海关总署公布的5月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                5月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     1,810,000        -54.7        811.21       12,900,000        -29.6
 汽油                               7       -39.33         2,880              264       341.84
 石脑油                        75,376       -71.79        944.25          795,165       -44.59
 航空煤油                     275,516       -28.47        972.45        1,595,977       -29.92
 其他煤油                      16,588       -73.27      1,356.19          155,168        -44.7
 柴油                          15,634            -           897          173,821            -
 5-7号燃料油                1,124,398       -58.37        615.03        8,363,913       -29.44
 其他燃料油                     7,455       -94.16         727.4           49,523       -92.48
 液化石油气(LPG)              729,838       102.12        900.54        2,501,550        140.8
 石油焦                       813,696        12.49        116.07        3,126,688       -22.22
 润滑油                       276,580        11.92       1,335.3        1,476,981         29.5
 沥青                         398,659         37.4        565.76        1,704,514        27.37

 出口
 成品油                     2,220,000        -19.2        876.98       11,430,000        -10.1
 汽油                         262,212       -36.92      1,002.26        1,799,892       -11.73
 石脑油                             -         -100             -          122,434       -58.47
 航空煤油                     896,272        32.62         993.3        4,011,563         8.99
 其他煤油                          45       229.48       1,240.6              139        122.4
 柴油                         322,742            -        977.02        1,707,760            -
 5-7号燃料油                  720,831       -38.43        621.55        3,649,908       -16.81
 其他燃料油                     6,295       -95.77      1,040.85           35,485       -94.18
 液化石油气(LPG)              114,830       -10.56        933.41          570,993         9.95
 石油焦                       275,577         4.15        291.03          896,637        -4.23
 润滑油                        10,886       -47.01       2,128.2           54,183       -22.08
 沥青                          34,036         63.5        739.85           79,375        40.96

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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