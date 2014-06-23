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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:31 BJT

表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                5月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              56        70.46      3,438.18           13,542     12,134.2
   原产地
   巴基斯坦                       36            -      1,535.31               41            -
   日本                           16         5.91      5,456.19               76        15.25
   德国                            3        27.51     11,326.67                8       -24.86
   荷兰                            1       -10.67         1,729                4         1.46
   美国                            1       -89.01        10,121           13,407   110,940.76
   韩国                            0            -             0                2       460.05
   香港                            -            -             -                1            -
   西班牙                          -         -100             -                2        19.17
   意大利                          -            -             -                1            -


  出口:                                                               
乙醇                           3,349        35.73        928.72           13,851       -25.44
   目的地
   日本                        1,461       596.24        803.03            4,487       192.85
   朝鲜                          981       -25.15      1,088.36            5,268       -44.13
   台湾                          613       -20.46        872.57            2,778       -12.11
   巴布亚新几内亚                 99            -      1,179.03              355       270.08
   澳门                           86        39.39         927.3              377        34.52
   印度                           55       -48.84      1,628.07              486        21.98
   泰国                           48            -        794.48               48            -
   香港                            6         9.09         1,680               32        37.02
   越南                            -         -100             -                3       -52.35
   喀麦隆                          -            -             -               17            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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