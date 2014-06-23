表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 56 70.46 3,438.18 13,542 12,134.2 原产地 巴基斯坦 36 - 1,535.31 41 - 日本 16 5.91 5,456.19 76 15.25 德国 3 27.51 11,326.67 8 -24.86 荷兰 1 -10.67 1,729 4 1.46 美国 1 -89.01 10,121 13,407 110,940.76 韩国 0 - 0 2 460.05 香港 - - - 1 - 西班牙 - -100 - 2 19.17 意大利 - - - 1 - 出口: 乙醇 3,349 35.73 928.72 13,851 -25.44 目的地 日本 1,461 596.24 803.03 4,487 192.85 朝鲜 981 -25.15 1,088.36 5,268 -44.13 台湾 613 -20.46 872.57 2,778 -12.11 巴布亚新几内亚 99 - 1,179.03 355 270.08 澳门 86 39.39 927.3 377 34.52 印度 55 -48.84 1,628.07 486 21.98 泰国 48 - 794.48 48 - 香港 6 9.09 1,680 32 37.02 越南 - -100 - 3 -52.35 喀麦隆 - - - 17 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。