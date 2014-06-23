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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:07 BJT

泰国经济：央行总裁认为今年出口增速将略低于4%

路透曼谷6月23日 - 泰国央行总裁周一称，预计今年该国出口增幅稍低于4%，低于前次预估的增长4.5%。

泰国央行总裁张旭州对记者表示，由于结构性问题，出口尚未受到全球经济复苏的全面提振。

泰国央行将在周五公布修正后的经济增长预估。上周该央行将今年经济增长预估从此前的2.7%调降至1.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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