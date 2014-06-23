台湾债市：公债殖利率涨跌互见，发债计划对五年券不利

* 第三季发债计划对五年券不利，但有利长券筹码稳定 * 传闻邮局逢高买进103/6，10年券较五年走势持稳 * 明日103/6区间料在1.60-1.62%，103/9则在1.15-1.20% 路透台北6月23日 - 台湾公债殖利率周一涨跌互见。受市场保守看待明日五年券103/9 A03109=TWO标售影响，债市殖利率早盘一度全面弹升，随后传闻邮局积极进场买进10年券1 03/6 ，令该券殖利率收低。 财政部稍早公布第三季发债计划，交易商指出，新一期五年券103/10 将在 7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间就是本周五，短券筹码集中供应的结 果，将让明日103/9的标售蒙上一层阴影。 “第三季标售时间点过度集中在7月，新五年券紧接要上场，让大家对短端的疑虑较高 。”一位本地大型银行交易员说。 另一大型证券商交易员则称，先前市场已有预期，新一期五年券将很快发行前交易，因 此对103/9的看法偏保守。 不过他也表示，第三季长券的发行较第一季少，对殖利率曲线长端有利。因此市场保守 的气氛应该会在103/10标售后结束。 财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券 。 **邮局逢高买进** 交易商指出，今日邮局逢高又主动买进103/6，预计买超了20亿台币。不过也有交易员 表示，邮局不光是逢高买进，殖利率在接近1.60%时也见到卖单。 一票券商资深交易员认为，邮局锁定区间买卖的结果，让交易商更难操作。未来债市可 能会类似2006-2007年间的走势，殖利率有好几个月的单日波动区间明显缩窄。 “邮局卖短券、买10年券，这曲线长什么形状都看他了。”该交易员说。 另一证券商交易员则称，目前交易商手中的五、10年券筹码都被套牢，邮局也深知此一 状况，10年券绝对不会追低至1.60%。在此情形下，103/6殖利率近期应该不脱在1.60-1.62% 间整理，但一旦弹破1.62%，实质买盘势必会再往后退。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.62%，五年公债103/9发行前交 易殖利率则看在1.15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -0.50 1.6085 1.6030-1.6210 47.5 5 103/9 +0.05 1.1650 1.1600-1.1715* 24.0 *表创该券发行前交易以来日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/23(一)：法国、德国和欧元区6月PMI初值、美国5月成屋销售年率、欧洲央行副总裁 冈斯坦西欧发表主题讲话、欧洲央行执委会成员莫尔许发表主题讲话； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shi ller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联 邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话 、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值 、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、 美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和 失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金 融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6085 5 103/4 1.1600 2 103/1 0.5300 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)