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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 15:23 BJT

台湾债市：公债殖利率涨跌互见，发债计划对五年券不利

* 第三季发债计划对五年券不利，但有利长券筹码稳定
    * 传闻邮局逢高买进103/6，10年券较五年走势持稳
    * 明日103/6区间料在1.60-1.62%，103/9则在1.15-1.20%

    路透台北6月23日 - 台湾公债殖利率周一涨跌互见。受市场保守看待明日五年券103/9
A03109=TWO标售影响，债市殖利率早盘一度全面弹升，随后传闻邮局积极进场买进10年券1
03/6 ，令该券殖利率收低。
    
    财政部稍早公布第三季发债计划，交易商指出，新一期五年券103/10 将在
7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间就是本周五，短券筹码集中供应的结
果，将让明日103/9的标售蒙上一层阴影。
    
     “第三季标售时间点过度集中在7月，新五年券紧接要上场，让大家对短端的疑虑较高
。”一位本地大型银行交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称，先前市场已有预期，新一期五年券将很快发行前交易，因
此对103/9的看法偏保守。
    
    不过他也表示，第三季长券的发行较第一季少，对殖利率曲线长端有利。因此市场保守
的气氛应该会在103/10标售后结束。
    
    财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券
。 
    
    
    **邮局逢高买进**
    
    交易商指出，今日邮局逢高又主动买进103/6，预计买超了20亿台币。不过也有交易员
表示，邮局不光是逢高买进，殖利率在接近1.60%时也见到卖单。
    
    一票券商资深交易员认为，邮局锁定区间买卖的结果，让交易商更难操作。未来债市可
能会类似2006-2007年间的走势，殖利率有好几个月的单日波动区间明显缩窄。
    
    “邮局卖短券、买10年券，这曲线长什么形状都看他了。”该交易员说。

    另一证券商交易员则称，目前交易商手中的五、10年券筹码都被套牢，邮局也深知此一
状况，10年券绝对不会追低至1.60%。在此情形下，103/6殖利率近期应该不脱在1.60-1.62%
间整理，但一旦弹破1.62%，实质买盘势必会再往后退。
    
    交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.62%，五年公债103/9发行前交
易殖利率则看在1.15-1.20%。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10     103/6                   -0.50     1.6085    1.6030-1.6210      47.5
    5     103/9                   +0.05     1.1650   1.1600-1.1715*      24.0
   *表创该券发行前交易以来日高
       
    本周全球重要经济事件与数据包括：    
    6/23(一)：法国、德国和欧元区6月PMI初值、美国5月成屋销售年率、欧洲央行副总裁
冈斯坦西欧发表主题讲话、欧洲央行执委会成员莫尔许发表主题讲话；
     6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shi
ller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联
邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话
、欧元债券投资者会议(至25日)；
     6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值
、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、
美国6月Markit服务业/综合PMI初值；
     6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、
美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和
失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金
融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话；
     6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收
支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI
CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先
指标。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.6085
          5       103/4                       1.1600
          2       103/1                       0.5300
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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