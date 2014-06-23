台湾债市：公债殖利率涨跌互见，发债计划对五年券不利

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 第三季发债计划对五年券不利，但有利长券筹码稳定 * 传闻邮局逢高买进103/6，10年券较五年走势持稳 * 明日103/6区间料在1.60-1.62%，103/9则在1.15-1.20% 路透台北6月23日 - 台湾公债殖利率周一涨跌互见。受市场保守看待明日五年券103/9 A03109=TWO标售影响，债市殖利率早盘一度全面弹升，随后传闻邮局积极进场买进10年券1 03/6 ，令该券殖利率收低。 财政部稍早公布第三季发债计划，交易商指出，新一期五年券103/10 将在 7月15日标售，也就是说，该券发行前交易展开的时间就是本周五，短券筹码集中供应的结 果，将让明日103/9的标售蒙上一层阴影。 “第三季标售时间点过度集中在7月，新五年券紧接要上场，让大家对短端的疑虑较高 。”一位本地大型银行交易员说。 另一大型证券商交易员则称，先前市场已有预期，新一期五年券将很快发行前交易，因 此对103/9的看法偏保守。 不过他也表示，第三季长券的发行较第一季少，对殖利率曲线长端有利。因此市场保守 的气氛应该会在103/10标售后结束。 财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券 。 **邮局逢高买进** 交易商指出，今日邮局逢高又主动买进103/6，预计买超了20亿台币。不过也有交易员 表示，邮局不光是逢高买进，殖利率在接近1.60%时也见到卖单。 一票券商资深交易员认为，邮局锁定区间买卖的结果，让交易商更难操作。未来债市可 能会类似2006-2007年间的走势，殖利率有好几个月的单日波动区间明显缩窄。 “邮局卖短券、买10年券，这曲线长什么形状都看他了。”该交易员说。 另一证券商交易员则称，目前交易商手中的五、10年券筹码都被套牢，邮局也深知此一 状况，10年券绝对不会追低至1.60%。在此情形下，103/6殖利率近期应该不脱在1.60-1.62% 间整理，但一旦弹破1.62%，实质买盘势必会再往后退。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.62%，五年公债103/9发行前交 易殖利率则看在1.15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -0.50 1.6085 1.6030-1.6210 47.5 5 103/9 +0.05 1.1650 1.1600-1.1715* 24.0 *表创该券发行前交易以来日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/23(一)：法国、德国和欧元区6月PMI初值、美国5月成屋销售年率、欧洲央行副总裁 冈斯坦西欧发表主题讲话、欧洲央行执委会成员莫尔许发表主题讲话； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shi ller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联 邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话 、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值 、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、 美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、 美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和 失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金 融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收 支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HI CP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先 指标。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6085 5 103/4 1.1600 2 103/1 0.5300 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。