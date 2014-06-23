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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:48 BJT

路透基点：会德丰签署53.6亿港元四年期融资，用于将军澳的地产开发

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，会德丰有限公司在6月9日签署一项53.66亿港币(6.88亿美元)的四年期融资案，贷款用于将军澳的一处地产开发。

消息人士称，该融资最初以美元计价，但之后借款方改变了计划。

这笔贷款现在包括18.35亿港元的A部分(用于土地)和35.31亿港元的B部分(用于建设工作)。

综合收益据称在150个基点左右。

在这笔俱乐部贷款中，渣打银行在贷款A和B部分中分别承贷4.24亿港元和8.159亿港元。中国银行(香港)分别承贷4.10亿港元和7.896亿港元。澳新银行和法国巴黎银行都分别承贷3.57亿港币和7.062亿港币。华侨银行承贷2.666亿和5.13亿港币。

资金将透过Precise Treasure借入。

一如早前报导，贷款与估值比率在60%。该融资案从去年9月就一直在进行中。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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