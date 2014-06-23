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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国数据提振风险资产

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* 欧元兑美元上涨0.07%，美元兑日圆跌0.12%，澳元兑美元涨0.55%，美元兑马币跌0.33%

* 日经指数涨0.12%，上海股市涨0.27%，香港股市涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.54%

* 美国原油期货涨0.34%，金价报1,315美元，美国10年期公债收益率报2.6207%

* 中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，微刺激显效

* QE是ECB工具之一，但现在关注于既有刺激举措--总裁德拉吉

* 开盘图表：r.reuters.com/dec27t
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