《汇市简讯》欧洲开盘：中国数据提振风险资产

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
0542MT
* 欧元兑美元上涨0.07%，美元兑日圆跌0.12%，澳元兑美元涨0.55%，美元兑马币跌0.33%
* 日经指数涨0.12%，上海股市涨0.27%，香港股市涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.54%
* 美国原油期货涨0.34%，金价报1,315美元，美国10年期公债收益率报2.6207%
* 中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，微刺激显效
* QE是ECB工具之一，但现在关注于既有刺激举措--总裁德拉吉
* 开盘图表：r.reuters.com/dec27t
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。