欧元区数据：6月民间部门扩张步伐意外放缓，综合PMI初值为52.8

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。

Williamson称随着二线国家经济强劲复苏，数据仍显示第二季经济可以增长0.4%。

调查还显示欧元区6月服务业PMI降至52.8，不及预估的升至53.3。5月为53.2，接近三年高位。