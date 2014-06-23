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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:16 BJT

欧元区数据：6月民间部门扩张步伐意外放缓，综合PMI初值为52.8

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。

Williamson称随着二线国家经济强劲复苏，数据仍显示第二季经济可以增长0.4%。

调查还显示欧元区6月服务业PMI降至52.8，不及预估的升至53.3。5月为53.2，接近三年高位。

制造业PMI也下滑，6月制造业PMI从5月的52.2降至51.9，低于路透调查中值的52.2。产出分项指数从54.3降至52.8。(完)
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