欧元区数据：6月民间部门扩张步伐意外放缓，综合PMI初值为52.8

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。
Williamson称随着二线国家经济强劲复苏，数据仍显示第二季经济可以增长0.4%。
调查还显示欧元区6月服务业PMI降至52.8，不及预估的升至53.3。5月为53.2，接近三年高位。
制造业PMI也下滑，6月制造业PMI从5月的52.2降至51.9，低于路透调查中值的52.2。产出分项指数从54.3降至52.8。(完)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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