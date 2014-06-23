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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 15:53 BJT

德国数据：6月民间活动持续扩张，显示第二季经济畅旺增长

德国经济第一季增长0.8%，创三年内最快增速，主要归功于冬季气候异常温和。德国央行、政府及大多分析师预计第二季增速有所放缓。

Williamson称德国第二季PMI均值为55.4，为三年内最高。

6月制造业小幅回升，因企业订单增长，但产量增速创去年9月以来最慢。投入物价下滑，而产出物价上涨，因此利润率扩大。

服务业增长更加缓慢，新订单增速略有放缓。投入成本增长较产出物价快得多，也打击了服务业企业，压缩其利润率。不过服务业连续第八个月新增雇佣。

服务业预期也有所改善，这与近期其他景气调查结果相悖。近期调查显示，企业和投资者信心下滑，尽管出口、工业订单和产出等数据均显示向好。(完) (编译 王冠中/朱晓军；审校 孙茉莉/艾茂林)
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