德国数据：6月民间活动持续扩张，显示第二季经济畅旺增长

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
德国经济第一季增长0.8%，创三年内最快增速，主要归功于冬季气候异常温和。德国央行、政府及大多分析师预计第二季增速有所放缓。
Williamson称德国第二季PMI均值为55.4，为三年内最高。
6月制造业小幅回升，因企业订单增长，但产量增速创去年9月以来最慢。投入物价下滑，而产出物价上涨，因此利润率扩大。
服务业增长更加缓慢，新订单增速略有放缓。投入成本增长较产出物价快得多，也打击了服务业企业，压缩其利润率。不过服务业连续第八个月新增雇佣。
服务业预期也有所改善，这与近期其他景气调查结果相悖。近期调查显示，企业和投资者信心下滑，尽管出口、工业订单和产出等数据均显示向好。(完) (编译 王冠中/朱晓军；审校 孙茉莉/艾茂林)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的