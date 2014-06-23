日本经济：出口复苏与内需是达到央行理想经济状况的关键--黑田东彦

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本出口增加以及国内需求持续走强，是达到央行乐观经济预估的关键要素。
黑田东彦称，日本经济的发展路线暗示2%的物价稳定目标将如期实现；到夏末CPI年率可能放缓至增长1%左右，之后会从下半财年恢复上升。如果日本经济和物价前景面临风险，日央行将毫不犹豫调整政策。
“有关海外经济体的前景仍有很多不确定性，这些都需要提起注意。”黑田东彦在一商界高层会议上讲话时表示。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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