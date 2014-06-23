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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:28 BJT

日本经济：出口复苏与内需是达到央行理想经济状况的关键--黑田东彦

路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本出口增加以及国内需求持续走强，是达到央行乐观经济预估的关键要素。

黑田东彦称，日本经济的发展路线暗示2%的物价稳定目标将如期实现；到夏末CPI年率可能放缓至增长1%左右，之后会从下半财年恢复上升。如果日本经济和物价前景面临风险，日央行将毫不犹豫调整政策。

“有关海外经济体的前景仍有很多不确定性，这些都需要提起注意。”黑田东彦在一商界高层会议上讲话时表示。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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