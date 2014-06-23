中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 中国股市沪综指周一小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。
沪综指 收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%，上证A股今日成交额577亿元人民币，上个交易日为531.7亿元。
“今天市场对PMI数据并没有做出太多的反映，市场可能还是在担忧经济能否真正的企稳。”方正证券策略分析师陈敏表示。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。
陈敏称，6月汇丰PMI初值明显优于市场预期，反映当前经济在一系列的微刺激的举措下已经开始回暖，但经济回暖的持续性仍待观察。
中信证券策略组认为，微刺激逐步见效，经济进入观察期，PMI尚不足以支撑经济全面回升的判断。
上证金融地产行业指数 收跌0.66%，走势弱于大盘，工商银行 跌1.16%，金地集团 跌4.31%；创业板指数P 收涨2.047%，走势明显强于大盘。
沪深300指数 收报2,134.110点，跌0.12%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,124.0点，跌0.43%，成交569,924手。（完）
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的