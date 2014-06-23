印尼个股：Bumi债券条件变更案未过引发违约疑虑，股价挫至11年低位

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* Bumi试图变更3.75亿美元8月5日到期债券的条件
* 股价触及11年低位
* 6月30日股东将表决供股提案
路透雅加达/香港6月23日 - 印尼煤矿商PT Bumi Resources Tbk 提出变更3.75亿美元8月5日到期的债券条款，但未获得债券持有人通过，引发可能的违约疑虑，令该公司股价重挫至11年低点。
Bumi原安排6月20日与债券持有人开会，提议变更债券条件。这批债券票息为9.25%，可转换为Bumi的股票。
Bumi周五稍晚在提呈证交所的文件中称，出席会议的债券持有者人数不足，因此变更案未通过。
当地媒体报导称，Bumi希望将债券展期，降低票息和转换价。分析师认为，部分债券持有人缺席可能是为获得更好的条件。
Bumi股价周一盘中一度挫跌7.8%至141印尼卢比(约合0.01美元)，创2003年以来最低，且远低于债券的3366.9046卢比转换价。基于对Bumi债务的担忧，6月初以来该公司股价已挫跌近三成。
本月稍早Bumi表示已达成一致，完成与中国主权财富基金--中国投资公司 的债转股协议，让Bumi对2016年到期的3亿美元债券得以支付12%的票息。
Bumi并表示计划通过供股筹资最多6.54万亿卢比(约合5.547亿美元)，以帮助偿付公司积欠中投的债务。现有股东通常有认股的优先权。
中投去年10月同意把Bumi积欠它的13亿美元债务转换为Bumi和几家下属企业的股权。
Bumi的董事Dileep Srivastava在一封电子邮件中称，Bumi将于6月30日召开特别股东大会以通过供股案，并“尽快”将一子公司的股票转移给中投。
Srivastava表示，Bumi也将继续努力“降低负债并将债务延展至最适期限”。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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