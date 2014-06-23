汽车产业：德国宝马与华晨中国的合作关系将再延长十年

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透法兰克福6月23日 - 德国宝马 周一称，与华晨中国汽车控股 的合作关系将延长十年。
宝马自2003年起与华晨合作，目前双方合作生产3系和5系宝马汽车。宝马还帮助华晨研发引擎和新一代小型巴士。
宝马发言人称，双方的合同已经再次进行了延期。
外国汽车商必须以与中国国有企业合建合资企业的架构进行对中国汽车业的投资，而且持股比例不得超过50%。
除了持股比例限制外，目前中国的政策还要求外国汽车商与国内车商成立合资技术中心，将某些技术传授给中国的合作伙伴。
德国世界报周一报道，宝马和华晨之间的合同已延期到2028年。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。