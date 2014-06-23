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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:28 BJT

投行观点：巴克莱称2014年第二季及全年金价均在每盎司1,250美元

路透6月23日 - 巴克莱称预期2014年第二季及全年金价均在每盎司1,250美元。(完)
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