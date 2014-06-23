中国新债：平安银行今日发行26.31亿元交易所上市ABS，此前被临时叫停

路透上海6月23日 - 中国华能贵诚信托有限公司周一公告称，今日将在银行间债市簿记建档发行26.31亿元人民币平安银行 1号小额消费贷款资产支持证券(ABS)，发行结束将在上海证券交易所上市。本月稍早，该ABS曾被央行临时叫停。

若上述ABS能成功发行上市，意味着该产品正式登陆交易所市场。

刊登在中国债券信息网的公告称，本期资产支持证券包括A级和B级。其中A级包括A级01档和A级02档，将以簿记建档、集中配售的方式在中央国债登记结算有限责任公司发行；B级资产支持证券采用定向发行方式发行。

该期债今日下午13:00-15:00簿记建档，6月24日(周二)缴款。国泰君安证券为主承销商。以下为具体发行条款：

A级01档 A级02档 B级

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发行规模(万元) 121,000 134,100 7,985.5239

配售金额(万元) 114,950 127,395 7,586.2477

加权平均年限 0.43年 1.54年 2.43年

票面利率 固定利率 基准利率+基本利差 不适用

利率/利差区间 4.6%-5.6% 2.0%-3.0% 不适用

信用等级 AAA AAA 无

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针对此前央行叫停平安银行1号小额消费贷款资产支持证券发行的报导，平安银行总行人士上周表示，该产品正向相关部门备案。

根据央行2005年发布的相关办法，中国银监会依法监督管理有关机构的信贷资产证券化业务活动，中国人民银行依法监督管理资产支持证券在全国银行间债券市场上的发行与交易活动。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)