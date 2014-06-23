韩国股市：反弹收升，汇丰中国制造业PMI数据亮眼提振人气

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透首尔6月23日 - 韩国股市周一反弹，汇丰6月中国制造业采购经理人(PMI)数据优于预期，帮助提振风险偏好。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4%，报1,974.92点，收复一些上周五的跌幅。上周五韩股下跌1.2%，是4月25日以来最大单日百分比跌幅。
韩国国内机构投资人买超1,280亿韩元韩股，帮助稳定大盘。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。