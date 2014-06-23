版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:19 BJT

韩国股市：反弹收升，汇丰中国制造业PMI数据亮眼提振人气

路透首尔6月23日 - 韩国股市周一反弹，汇丰6月中国制造业采购经理人(PMI)数据优于预期，帮助提振风险偏好。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收涨0.4%，报1,974.92点，收复一些上周五的跌幅。上周五韩股下跌1.2%，是4月25日以来最大单日百分比跌幅。

韩国国内机构投资人买超1,280亿韩元韩股，帮助稳定大盘。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐