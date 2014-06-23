加拿大经济：加元兑美元走高并不构成问题--财长

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透伦敦6月23日 - 加拿大财长奥利佛(JOE OLIVER)周一表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀问题并即将升息。
奥利佛对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他预计未来加拿大通胀率将维持在2%左右，周五数据显示加拿大5月通胀率创27个月高位。
他指出，“如果看看能源价格和加元的关联，就会发现这点非常明显，他们彼此关系密切。因此我认为加元上升，并不一定意味着出现了问题。他们(市场)可能表明恰恰相反。”
奥利佛表示，需关注加拿大房屋市场。但他也指出，并不特别担心住房市场，消费通胀受控。
奥利佛并称，加拿大出口乏力反映了全球经济疲弱。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的