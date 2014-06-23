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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:50 BJT

加拿大经济：加元兑美元走高并不构成问题--财长

路透伦敦6月23日 - 加拿大财长奥利佛(JOE OLIVER)周一表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀问题并即将升息。

奥利佛对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他预计未来加拿大通胀率将维持在2%左右，周五数据显示加拿大5月通胀率创27个月高位。

他指出，“如果看看能源价格和加元的关联，就会发现这点非常明显，他们彼此关系密切。因此我认为加元上升，并不一定意味着出现了问题。他们(市场)可能表明恰恰相反。”

奥利佛表示，需关注加拿大房屋市场。但他也指出，并不特别担心住房市场，消费通胀受控。

奥利佛并称，加拿大出口乏力反映了全球经济疲弱。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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