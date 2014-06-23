《中国企业债发行日程表》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 舟山市普陀区 17 8 6/19簿记建档 7.18% AA 6/20-6/24 财通证券 国资投资经营公司 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 漳州市九龙江 7 7 6/19簿记建档 6.48% AA 6/20-6/24 平安证券 建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 神木县国资 15 7 6/20簿记建档 7.28% AA+ 6/23-6/25 银河证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 大石桥市城建投 10 7 6/20簿记建档 *7.40% AA 6/23-6/25 光大证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏金桥 7 7 6/18簿记建档 6.88% AA 6/19-6/25 兴业证券 盐化集团 (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保) ========================================================================================= 如东县东泰 11 7 6/19簿记建档 6.99% AA 6/20-6/25 宏源证券 社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 山东宏河矿业 3.6 7 6/20簿记建档 *8.50% AA- 6/23-6/25 东方花旗证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/以煤矿采权提供抵押担保/邹城市资产经营公司提供担保) ========================================================================================= 北京市 16 10 6/24簿记建档 *上限6.40% AAA 6/25-6/26 国信证券 国有资产经营 瑞银证券 ======================================================================================== 广西百色开发 7 7 6/19簿记建档 7.27% AA 6/20-6/26 恒泰证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 孝感市高创 8 7 6/20簿记建档 *7.43% AA 6/23-6/27 长江证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天瑞集团 3 12 6/24簿记建档 上限9.50% AA 6/25-6/27 华西证券 7 10 *上限8.50% 国开证券 (12年品种在第7和10年末附发行人上调票面利率及投资者回售选择权； 10年品种在第5和8年末附发行人上调票面利率及投资者；个人财产担保) ========================================================================================= 扬州瘦西湖 10 7 6/24簿记建档 上限7.40% AA 6/25-6/27 宏源证券 旅游发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 睢宁县润企 12 7 6/24簿记建档 上限7.90% AA 6/25-6/27 宏源证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权担保) ========================================================================================= 河南省济源市 10 7 6/24簿记建档 上限8% AA 6/25-6/27 国开证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义市汇川区 10 7 6/24簿记建档 *上限8.80% AA- 6/25-6/27 海通证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 德州德达 18 7 6/25簿记建档 上限7.20% AA 6/26-7/2 中投证券 城市建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 南宁绿港 5 7 6/26簿记建档 上限7.90% AA 6/27-7/3 国海证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 晋江工业园区 8 7 6/26簿记建档 上限8.40% AA 6/27-7/3 长江证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津滨海新塘 13 7 6/27簿记建档 上限7.60% AA 6/30-7/4 民族证券 建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北渤海 10 6 6/27簿记建档 上限8.50% AA 6/30-7/4 新时代证券 投资集团 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 南京汤山 8 7 6/27簿记建档 上限8.00% AA 6/30-7/8 华龙证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 淮安清河新区 5 4 6/18簿记建档 *7.19% AA 6/19-6/23 交通银行 投资发展有限公司 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。