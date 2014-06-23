台湾股市：收盘下跌逊于亚洲股市，观察外资动向

路透台北6月23日 - 台湾股市周一收跌，逊于亚股。分析师认为，中小型股今日跌幅较权重股大，而台股月线9,173点并未跌破，因此先以拉回整理视之。若外资并未转向，至月底前台股料将在区间内盘整。

台湾加权股价指数 收低0.49%或45.44点，至9,228.35点。今日成交值 为1,103.35亿台币，上交易日修正后为976.94亿。

第一金证券投顾副总经理陈奕光说，〞要看一下外资的动态，对期货和现货的情况。〞

他补充表示，上周五为止外资在7月台指期 的多单留仓量为7,157口，相较上月最高达到近3万口，相去甚远，其未来动态值得关注。而若外资并未出现转向大幅连续卖超台股的话，估计至月底之前台股皆可以盘整视之，指数可能会在9,000-9,300点之间盘整。