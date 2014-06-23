台湾股市：收盘下跌逊于亚洲股市，观察外资动向

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透台北6月23日 - 台湾股市周一收跌，逊于亚股。分析师认为，中小型股今日跌幅较权重股大，而台股月线9,173点并未跌破，因此先以拉回整理视之。若外资并未转向，至月底前台股料将在区间内盘整。
台湾加权股价指数 收低0.49%或45.44点，至9,228.35点。今日成交值 为1,103.35亿台币，上交易日修正后为976.94亿。
第一金证券投顾副总经理陈奕光说，〞要看一下外资的动态，对期货和现货的情况。〞
他补充表示，上周五为止外资在7月台指期 的多单留仓量为7,157口，相较上月最高达到近3万口，相去甚远，其未来动态值得关注。而若外资并未出现转向大幅连续卖超台股的话，估计至月底之前台股皆可以盘整视之，指数可能会在9,000-9,300点之间盘整。
亚洲股市周一多数走高。本地时间14:22时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.37%，其中韩国股市 收升0.35%，但上海股市 则在平盘附近。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。