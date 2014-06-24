《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月24日

*工商时报：

--鸿海 集团董事长郭台铭昨日透露，集团将进行大投资，台湾的部分最快7月启动。

--金管会主委曾铭宗昨日表示，松绑开放时代已来临，未来将大幅松绑开放金融业，让产品创新，冲刺打亚洲盃；预估今年银行业全年获利将突破3,000亿台币，创历史新高。但他也指出，保险业获利不稳，有待进一步整合强化，近期内会提出协助保险业发展方案。

--晶圆代工龙头台积电 今日将召开股东会，由董事长张忠谋亲自主持。台积电第二季营收亮丽，第三季因为20奈米新产能开出，加上苹果 A8处理器代工订单量产，投资机构看好下半年营收将逐季成长，但面对竞争，市场聚焦16奈米鳍式场效电晶体（FinFET）制程进度，以及是否再接再厉拿下A9代工订单。

*经济日报：

--台股 双向现股当冲措施下周一（30日）上路，为强化台股与国际接轨，金管会主委曾铭宗首度表示，将在双向现股当冲实施半年后，评估是否扩大适用对象，从现行200档扩增到1,200档，让市场交易机制充分发挥。

--内政部营建署今天上午将召开都市计画委员会，审查桃园航空城计画。若计画过关，就会进入下阶段土地征收审议程序。立委与航空城反迫迁联盟等团体昨日召开记者会，要求〞暂停审议、全区听证〞。

--交通部长叶匡时表示，今年上半年来台观光客人数成长快速，全年要达成900万人次的目标没有问题；若达成，将是历年来人数成长最多的一年，接下来要加强质的提升，让更多优质旅客来台。

--为争取更多大陆台商回台湾发行宝岛债，金管会日前透过管道向大陆人民银行反映，人行方面则说明，台商可以提出额度申请。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。