表格: 中国5月液化天然气及管道天然气进口分项数据

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月液化天然气(LNG)及管道天然气的进口分项数据一览表（单 位均为吨）： --------5月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 液化天然气 1,578,661 16.75 11.39 8,558,652 20.86 原产地: 卡塔尔 473,088 15.65 16.88 3,451,234 16.84 马来西亚 336,265 32.78 8.35 1,313,794 20.14 澳大利亚 322,471 -1.02 3.34 1,553,814 4.09 也门共和国 134,162 - 18.46 323,815 62.82 尼日利亚 123,710 - 16.99 366,346 196.82 印度尼西亚 121,763 -66.55 3.87 921,076 -10.58 赤道几内亚 67,202 - 15.74 138,174 104.23 俄罗斯联邦 - - - 66,046 - 汶莱 - - - 55,129 - 特立尼达和多巴哥 - - - 57,925 - 安哥拉 - - - 127,794 - 埃及 - - - 119,579 -1.65 挪威 - - - 63,926 - 按进口港分: 液化天然气 1,578,661 16.75 11.39 8,558,652 20.86 海关: 深圳海关 476,506 13.95 7.85 2,173,737 3.79 上海海关 308,596 21.86 7.83 1,372,698 25.53 福州海关 249,641 -44.99 11.33 1,292,955 6.88 宁波海关 158,550 - 16.78 762,425 289.47 南京海关 114,701 1.25 16.5 1,253,560 -24.1 大连海关 114,304 0.59 18.37 697,600 -16.62 拱北海关 67,202 - 15.74 131,128 - 石家庄海关 61,492 - 14.53 787,938 - 黄埔海关 27,669 - 14.09 57,647 - 天津海关 - - - 28,963 - 管道天然气 2,001,773 27.04 9.47 8,665,001 11.23 原产地: 土库曼斯坦 1,640,342 20.24 9.44 7,490,581 3.52 乌兹别克斯坦 186,014 -12.03 8.62 374,268 -32.47 缅甸 155,712 - 11.53 681,944 - 哈萨克斯坦 19,705 - 3.35 118,209 - 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。