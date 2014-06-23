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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:30 BJT

表格: 中国5月液化天然气及管道天然气进口分项数据

路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月液化天然气(LNG)及管道天然气的进口分项数据一览表（单
位均为吨）：
    
                              --------5月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 液化天然气                 1,578,661        16.75         11.39        8,558,652        20.86
  原产地: 
    卡塔尔                    473,088        15.65         16.88        3,451,234        16.84
   马来西亚                  336,265        32.78          8.35        1,313,794        20.14
   澳大利亚                  322,471        -1.02          3.34        1,553,814         4.09
   也门共和国                134,162            -         18.46          323,815        62.82
   尼日利亚                  123,710            -         16.99          366,346       196.82
   印度尼西亚                121,763       -66.55          3.87          921,076       -10.58
   赤道几内亚                 67,202            -         15.74          138,174       104.23
   俄罗斯联邦                      -            -             -           66,046            -
   汶莱                            -            -             -           55,129            -
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           57,925            -
   安哥拉                          -            -             -          127,794            -
   埃及                            -            -             -          119,579        -1.65
   挪威                            -            -             -           63,926            -

 按进口港分: 
 液化天然气                 1,578,661        16.75         11.39        8,558,652        20.86
  海关: 
 深圳海关                     476,506        13.95          7.85        2,173,737         3.79
上海海关                     308,596        21.86          7.83        1,372,698        25.53
福州海关                     249,641       -44.99         11.33        1,292,955         6.88
宁波海关                     158,550            -         16.78          762,425       289.47
南京海关                     114,701         1.25          16.5        1,253,560        -24.1
大连海关                     114,304         0.59         18.37          697,600       -16.62
拱北海关                      67,202            -         15.74          131,128            -
石家庄海关                    61,492            -         14.53          787,938            -
黄埔海关                      27,669            -         14.09           57,647            -
天津海关                           -            -             -           28,963            -

 管道天然气                 2,001,773        27.04          9.47        8,665,001        11.23
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,640,342        20.24          9.44        7,490,581         3.52
   乌兹别克斯坦              186,014       -12.03          8.62          374,268       -32.47
   缅甸                      155,712            -         11.53          681,944            -
   哈萨克斯坦                 19,705            -          3.35          118,209            -



  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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