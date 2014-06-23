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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:11 BJT

台湾数据：5月工业生产指数较上年同期升5.19%，指数创单月新高

路透台北6月23日 - 台湾经济部周一公布，5月工业生产指数 较上年同期升5.19%，上月修正后为升5.29%。

经济部表示，5月工业生产指数为109.56，为历年单月新高。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为() (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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