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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:44 BJT

日本债市：公债基本持稳，10年期债券有数小时未成交

路透东京6月23日 - 日本政府公债价格周一变动不大，市场交投清淡，10年期公债有几个小时未成交。

指标10年期日债收益率 上涨0.5个基点，报0.580%；9月日债期货价格 跌0.05点，报145.38。

30年期日债收益率 持平于1.710%。上周日本央行宣布将减少购买到期期限长于25年的公债后，30年券收益率跳涨。

市场保持稳定，即使此前日本央行周一在新的买进计划中买入到期期限逾25年的债券。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.175% +0.5 0.170%

10年期公债 0.580% +0.5 0.575%

20年期公债 1.455% +0.0 1.455%

30年期公债 1.710% +0.0 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.38 -0.05 145.43

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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