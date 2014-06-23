《路透晚报》--6月23日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创五个月收盘高点，因美联储立场和中国PMI提振人气
日本股市日经指数周一微升至五个月收盘高点，此前调查数据显示，中国制造业PMI向好，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)温和政策立场的基础上进一步提振人气。日经指数升0.1%至15,369.28点，为1月29日以来最高收盘价。东证股价指数下滑0.1%至1,267.48点，JPX-日经400指数跌0.1%至11,537.06点。
--中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘
中国股市沪综指小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。沪综指收报2,024.365点，跌2.309点或0.11%。
--香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员措手不及
香港股市恒生指数录得逾三个月来最大单日跌幅，早盘时因乐观中国PMI数据引发的小涨被完全抹去。大盘在午后全面挫低，似乎令分析师们措手不及。恒生指数收低1.7%，报22,804.81点，创下3月20日以来最大单日百分比跌幅。恒生国企指数下跌1.9%，为4月15日以来最差单日表现。
--全球汇市：澳元和新西兰元因中国PMI数据而上涨，加元触及五个月高点
澳元和新西兰元双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业PMI显示中国制造业实现六个月来首次扩张。加元也触及五个月高点，延续上周五0.6%涨势。加国通胀率意外居于高位，零售销售数据亦强劲，这对加拿大央行的宽松政策立场形成挑战。
澳元兑美元升至0.9444美元，接近4月10日高点0.9461美元。加元兑美元最新报约1.0724加元，稍早触及高点1.0717加元。欧元兑美元下跌0.1%至1.3590美元，接近亚洲盘日低1.35865美元。美元兑日圆跌约0.1%，报101.88日圆。
--国际油市：布兰特原油升至115美元上方近九个月高位，受伊拉克疑虑支撑
布兰特原油升至每桶115美元上方，守在九个月高位附近。逊尼派武装份子周末又攻占更多城镇，外界益发担心伊拉克供应可能受到干扰。0827GMT，布兰特原油上涨0.43美元，报每桶115.24美元，仅略低于上周四触及的9月9日以来最高水准115.71美元。美国原油8月合约亦涨0.32美元，报107.15美元。
--金属期市：沪铜触及四个月高位，中国经济复苏助力涨势
上海期铜涨至四个月高位，受助于供应紧俏和中国民间部门活动大力改善；伦敦期铜触及三周高点。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.75%至每吨6,871美元，此前一度触及6月3日以来高点每吨6,890美元。上海期交所主力8月期铜上扬2.25%至每吨49,550元人民币，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。
--全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑
金价在两个月高位附近持稳，因伊拉克动荡和地缘政治紧张局势升级提振黄金的避险魅力，尽管股市走强和实货需求不振可能带来压力。0830GMT，现货金几近持平，报每盎司1,315.20美元，距离周五所及两个月高位1,321.90美元不远。
--欧元债市：较长期公债收益率先涨后跌，受PMI数据刺激
较长期欧元区公债收益率盘初上涨，因中国制造业数据鼓舞人心，但德国及欧元区PMI公布后，回吐涨幅。10年期德债收益率跌至约1.33%，德债期货升至146.03。另外欧洲央行总裁德拉吉明确央行利率指引，短期公债收益率仍接近零水准。 (完) (整理 王冠中; 审校 蔡美珍)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。