日本股市：日经指数创五个月收盘高点，因美联储立场和中国PMI提振人气

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透东京6月23日 - 日本股市日经指数周一微升至五个月收盘高点，此前调查数据显示，中国制造业采购经理人指数(PMI)向好，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)温和政策立场的基础上进一步提振人气。
日经指数 升0.1%至15,369.28点，为1月29日以来最高收盘价。
盘中交投震荡，部分投资者了结近期获利。日经指数在5月21日触及14,000下方低点后，一个多月以来已上涨近10%。
东证股价指数 下滑0.1%至1,267.48点，换手量为19.6亿股。JPX-日经400指数 跌0.1%至11,537.06点。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。