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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:38 BJT

日本股市：日经指数创五个月收盘高点，因美联储立场和中国PMI提振人气

路透东京6月23日 - 日本股市日经指数周一微升至五个月收盘高点，此前调查数据显示，中国制造业采购经理人指数(PMI)向好，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)温和政策立场的基础上进一步提振人气。

日经指数 升0.1%至15,369.28点，为1月29日以来最高收盘价。

盘中交投震荡，部分投资者了结近期获利。日经指数在5月21日触及14,000下方低点后，一个多月以来已上涨近10%。

东证股价指数 下滑0.1%至1,267.48点，换手量为19.6亿股。JPX-日经400指数 跌0.1%至11,537.06点。(完)
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