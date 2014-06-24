《台湾重要政经日程》--6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
===================今日重要政经消息=============================
6/24(二)
--09:00 台积电 年度股东会。
--09:20 金融研训院举办2014人民币高峰论坛。
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，天期为五年期。
--16:30 金管会例行记者会。
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6/25(三)
--09:00 鸿海 年度股东会。
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
--大陆国台办主任张志军首度访台，与台湾陆委会主委王郁琦举行两岸事务座谈。
6/26(四)
--17:00 央行召开第二季全体理监事会，会后宣布利率决定。
7/3(四)
--渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/21(一) *--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二) *-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三) *--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）上周预测，根据该组织的信息和分析，中国会在中共十九大召开之后推出大规模改革措施。但现在距离十九大召开还有半年多，北京近期已在经济领域推出多项重大改革动作。