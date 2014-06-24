《台湾重要政经日程》--6月24日

港报社评：缺乏友善政策，难以共享单车--信报4月24日

共享单车本来是一个可取的概念，一方面促进市民增加运动量，另方面减少排废量，在外国不乏成功例子，然而在香港却诸事不顺，甚至接连出现「单车丢落城门河」的刑事毁坏案件，不得不让人深思，香港到底有没有友善的单车政策，让共享单车的概念发扬光大。