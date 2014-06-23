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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:45 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元两期固息债，期限三和五年

路透上海6月23日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(26日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，三年和五年发行规模各半。

刊登在中国债券信息的公告显示，上述两期债为该行今年39期和40期金融债，同时也相应是期第35期 和第32期 的增发债。具体条款如下：

39期 40期

(35期增发债) (32期增发债)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标时间 6月26日10:00-11:00

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月1日 7月1日

起息日 6月10日 5月19日

发行期 6/26-7/1 6/26-7/1

上市日 7月7日 7月7日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

票面利率 4.56% 5.00%

-------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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