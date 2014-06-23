中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元两期固息债，期限三和五年

路透上海6月23日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(26日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，三年和五年发行规模各半。

刊登在中国债券信息的公告显示，上述两期债为该行今年39期和40期金融债，同时也相应是期第35期 和第32期 的增发债。具体条款如下：