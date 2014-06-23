中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元两期固息债，期限三和五年

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透上海6月23日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(26日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，三年和五年发行规模各半。
刊登在中国债券信息的公告显示，上述两期债为该行今年39期和40期金融债，同时也相应是期第35期 和第32期 的增发债。具体条款如下：
39期 40期
(35期增发债) (32期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 6月26日10:00-11:00
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月1日 7月1日
起息日 6月10日 5月19日
发行期 6/26-7/1 6/26-7/1
上市日 7月7日 7月7日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 4.56% 5.00%
-------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。