台湾已公布经济指标--2014/6/24

港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 5月 5.19% 5.29% r 7/23 -- *季调失业率 5月 3.99% 4.04% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- 商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.24% 5.89% 6/25 -- 外销订单(y/y) 5月 +4.7% +8.9% 7/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- 1.875%* 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
--央行征信管理局局长万存知表示，中国个人征信业不能走“先放后收”的道路，牌照何时能够发出来取决于基础工作的进度和质量，需要较大的工作量和时间。对于符合审慎监管条件的个人征信申请机构，人民银行将积极稳妥地推进个人征信牌照发放工作。
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。