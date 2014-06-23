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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:44 BJT

韩国汇市：韩元收升，受助于出口商需求和股市资金流入

路透首尔6月23日 - 韩国韩元兑美元 上涨，受出口商需求和股市资金流入提振，但涨幅受限，因市场对外汇当局可能干预表示警惕。

韩元/美元 国内收盘报1,018.5，较周五国内收盘价1,020.6上涨0.2%。(完)

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