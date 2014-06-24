台湾经济指标预测--6月24日至8月20日

港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.24% 6/26 1700 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/7 1600 出口 6月 -- +1.4% 7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *7月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/21 1600 外销订单 6月 -- +4.7% *7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.99% *7/23 1600 工业生产 6月 -- 5.19% *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
--央行征信管理局局长万存知表示，中国个人征信业不能走“先放后收”的道路，牌照何时能够发出来取决于基础工作的进度和质量，需要较大的工作量和时间。对于符合审慎监管条件的个人征信申请机构，人民银行将积极稳妥地推进个人征信牌照发放工作。
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。