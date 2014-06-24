台湾经济指标预测--6月24日至8月20日

港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日

贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。