更新版1-日本经济：央行总裁提醒有必要警惕全球前景的“不确定性”

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路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。

在一场对企业高层的演说中，黑田重申央行预估称日本经济在内需带动下正迈向温和复苏。

但他说海外复苏助力之下的出口增长，才是实现日本央行乐观经济目标的关键因素。

“有关海外经济体的前景仍有很多不确定性，这些都需要引起注意。”他说。黑田指出产能过剩加重中国经济成长压力、高通胀拖累一些新兴市场经济体、还有地缘政治风险隐隐浮现。