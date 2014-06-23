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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:50 BJT

更新版1-日本经济：央行总裁提醒有必要警惕全球前景的“不确定性”

(新增细节)

路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。

在一场对企业高层的演说中，黑田重申央行预估称日本经济在内需带动下正迈向温和复苏。

但他说海外复苏助力之下的出口增长，才是实现日本央行乐观经济目标的关键因素。

“有关海外经济体的前景仍有很多不确定性，这些都需要引起注意。”他说。黑田指出产能过剩加重中国经济成长压力、高通胀拖累一些新兴市场经济体、还有地缘政治风险隐隐浮现。

黑田说，无论日本政府透过结构性改革来刺激经济成长的进展有多少，央行都将以实现2%通胀为目标。(完)
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