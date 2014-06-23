更新版1-日本经济：央行总裁提醒有必要警惕全球前景的“不确定性”

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(新增细节)
路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一坚持对日本经济乐观的看法，但由于围绕全球成长的“种种不确定性”，他称有必要保持警惕。
在一场对企业高层的演说中，黑田重申央行预估称日本经济在内需带动下正迈向温和复苏。
但他说海外复苏助力之下的出口增长，才是实现日本央行乐观经济目标的关键因素。
“有关海外经济体的前景仍有很多不确定性，这些都需要引起注意。”他说。黑田指出产能过剩加重中国经济成长压力、高通胀拖累一些新兴市场经济体、还有地缘政治风险隐隐浮现。
黑田说，无论日本政府透过结构性改革来刺激经济成长的进展有多少，央行都将以实现2%通胀为目标。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。