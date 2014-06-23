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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 15:10 BJT

日本经济：央行总裁呼吁政府努力提升潜在增长率

路透东京6月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本必须进一步提升潜在增长率，提出可信的增长策略将是即将召开的20国集团(G20)会议的主题之一。

他在讲话后对企业高管表示，政府承诺将潜在增长率从目前的0.5%左右提升至2%。

他表示，“这个目标志向远大但也不是不可能，”只要政府采取措施放松经济管制，并提高日渐萎缩的劳动力人口。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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