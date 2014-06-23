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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 14:51 BJT

标题新闻：西班牙桑坦德银行将以7亿欧元收购通用金融在瑞典、挪威和丹麦的消费金融业务

注：通用金融亦称奇异资融，即GE Capital

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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