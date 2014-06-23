中国反恐：新疆近一个月打掉32个暴恐团伙，抓获犯罪嫌疑人380余名

路透北京6月23日 - 中国国内媒体法制日报周一报道，新疆公检法等部门召开新闻发布会称，自5月23日开展严厉打击暴力恐怖活动专项行动以来，已打掉32个暴力恐怖团伙，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名。

法制日报援引新疆自治区公安厅副厅长王谦榕介绍称，最近一个月的专项行动中抓获涉暴涉恐逃犯65人，查缴爆炸装置264枚、制爆原料3.15吨，各类管制器具357把。查处教经习武点21处。

从打掉的暴力恐怖犯罪团伙来看，暴恐活动具有以下明显共同特点：一是绝大多数暴恐分子受宗教极端思想影响蛊惑，滋生暴恐思想后铤而走险。二是暴恐分子在流动中结伙、流动中策划、流动中作案，行动诡秘，突发性强。三是暴恐分子作案手段残忍，不分男女、老少、民族、宗教，凡是阻碍他们犯罪活动的必受伤害。

据统计，近一个月来，新疆公安机关先后有六名民警在战斗中英勇牺牲或在工作岗位上劳累殉职，10余名民警在战斗中负伤。

新疆自治区高级人民法院副院长阿克拜尔·艾克拉木称，自专项行动开展以来，新疆各级法院共审结暴力恐怖、宗教极端、制枪制爆、传播涉暴恐音视频、组织偷越国（边）境等犯罪案件120件315人，均已公开宣判。

上周六新疆当地警方处置了一起袭击公安机关暴恐案件，13名暴徒被击毙，无群众伤亡。据新华网报道，当日清晨，一伙暴徒驾驶车辆冲撞喀什地区叶城县公安局办公大楼，并引爆爆炸装置。

法制日报报道表示，叶城县的暴恐袭击案件，是严打高压态势下暴恐分子狗急跳墙、疯狂反扑的举动，充分暴露了暴恐分子丧心病狂的残忍本质，也说明新疆反恐维稳斗争形势尖锐复杂，更说明严打暴恐犯罪斗争任重道远。下一步，新疆全区公安机关将在进一步深入推进严厉打击暴恐活动专项行动。

今年以来中国已发生几起暴恐事件，包括5月22日乌鲁木齐的一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。

中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。