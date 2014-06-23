《汇市简讯》欧元/美元选择权隐含及实际波动率守于低档

0642GMT

* 欧元/美元一周期选择权隐含波动率报4.4%，上周四/五为4.0%。小时图及日线实际波动率分别为4.9%及3.6%。

* 一个月期波动率上周测试2007年以来低位4.55%，目前在4.8%

* 一个月期的小时图实际波动率目前为4.7%，但日线波动率仍仅有3.8%

* 三个月期价平选择权上周测试2007年年中创下的纪录低位5.0%

* 但由于现汇陷于区间波动，仍缺少重建多仓的诱因

* 跨越欧洲央行事件及美国非农就业数据的选择权有温和买需，但量能仍然不大