《汇市简讯》欧元/美元选择权隐含及实际波动率守于低档

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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* 欧元/美元一周期选择权隐含波动率报4.4%，上周四/五为4.0%。小时图及日线实际波动率分别为4.9%及3.6%。
* 一个月期波动率上周测试2007年以来低位4.55%，目前在4.8%
* 一个月期的小时图实际波动率目前为4.7%，但日线波动率仍仅有3.8%
* 三个月期价平选择权上周测试2007年年中创下的纪录低位5.0%
* 但由于现汇陷于区间波动，仍缺少重建多仓的诱因
* 跨越欧洲央行事件及美国非农就业数据的选择权有温和买需，但量能仍然不大
(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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