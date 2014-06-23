《汇市简讯》英镑/美元逢低买进当道，1.70为支撑位

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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* 在英国料年底前升息的预期心理下，逢低买进英镑/美元蔚为流行
* 1.71(选择权障碍)、1.72、1.7333及1.75都是1.7064上方的多头目标位
* 1.7064美元为上周触及的68个月高位(6月19日)。1.7061为周五高点
* 1.7000附近据传有买单(1.7003为周末前低点；1.7010为亚洲盘低点)
* IMM英镑的投机客多头部位为2007年底以来最高(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。