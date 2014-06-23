《汇市简讯》英镑/美元逢低买进当道，1.70为支撑位

0646GMT

* 在英国料年底前升息的预期心理下，逢低买进英镑/美元蔚为流行

* 1.71(选择权障碍)、1.72、1.7333及1.75都是1.7064上方的多头目标位

* 1.7064美元为上周触及的68个月高位(6月19日)。1.7061为周五高点

* 1.7000附近据传有买单(1.7003为周末前低点；1.7010为亚洲盘低点)