香港个股：周大福企业、远东发展与Echo合组财团竞投澳洲新赌场项目

路透香港6月23日 - 香港富商郑裕彤旗下周大福企业与房地发展商远东发展 周一称，两家公司与Echo Entertainment Group 签订具约束力的谅解备忘录，以组成新合资公司为澳洲昆士兰布里斯班娱乐城及综合度假村开发项目，拟定详细建议书。

据新闻稿称，三方拟成立名为“Destination Brisbane Consortium”的财团，联合制定并提交Queen's Wharf Brisbane项目的建议书。

“新成立的财团依靠股东们强劲的资产负债表，有效为项目提供充裕资金。”声明并称，相信结合三方在经营博彩、酒店营运、停车场、住宅发展、零售及旅游业务经验，能够为度假村发展项目提供全面的解决方案。

根据协议，周大福企业及远东发展将各提供发展综合度假村所需资金的25%，并携手负责Queen's Wharf Brisbane项目的住宅及其他相关部分。Echo将提供发展综合度假村所需资金的50%，并根据长期博彩营运商协议作为度假村的博彩营运商。

昆士兰政府此前公布竞投三个赌牌的入围名单，其中包括远东发展/周大福企业、中国房地产商绿地集团、皇冠集团 、Echo。

周大福企业是一家以香港为基地的投资控股公司，业务覆盖房地产、酒店、消费及零售业务，旗下上市公司包括新世界发展 ，公司在中国及亚洲拥有庞大的贵宾客户群，为Destination Brisbane财团创造机遇。郑裕彤家族同时是全球最大珠宝零售商周大福珠宝 的控股股东。

由香港商人邱德根家族控制的远东发展擅长经营国际酒店业务，业务集中于亚洲各地，自1994起开始广泛涉足澳洲的房地产发展业务，并于墨尔本设有资深管理团队。

Echo是著名综合度假村营运商，旗下管理的度假村包括位于布里斯班的The Treasury Casino & Hotel、位于黄金海岸的Jupiters Hotel & Casino，以及位于悉尼的Jupiters Townsville及The Star。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)