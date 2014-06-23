英国新股：汽车服务企业AA完成IPO筹资14亿英镑，首秀股价下跌

AA在声明中称，此次售股每股定价在2.5英镑，获得超额认购。原股东私募股权投资公司Permira, Charterhouse 和CVC 均同意将所持股份全部出售。

AA集团是英国最大的汽车组织和道路救援公司，约有1,600万会员。其还提供汽车和家庭保险，并拥有一个驾驶学校。