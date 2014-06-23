英国新股：汽车服务企业AA完成IPO筹资14亿英镑，首秀股价下跌

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透伦敦6月23日 - 英国汽车企业AA Group周一表示，已经完成首次公开发行(IPO)，筹得14亿英镑(24亿美元)资金。
AA在声明中称，此次售股每股定价在2.5英镑，获得超额认购。原股东私募股权投资公司Permira, Charterhouse 和CVC 均同意将所持股份全部出售。
周一AA股票开始有条件限制的交易。
AA集团是英国最大的汽车组织和道路救援公司，约有1,600万会员。其还提供汽车和家庭保险，并拥有一个驾驶学校。
该公司股价开盘下跌2.4%，报2.44英镑。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。