全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
由于金价走高，来自主要消费国--中国和印度的需求一直增长缓慢，这加深了股市走强带给黄金的压力。亚洲股市周一上扬，因美股上周五创下新高，引燃了风险兴趣。
“金价走向仍偏于下滑，中国的实货买需稀少，投资者持仓方面也同样缺乏指引。”澳新银行分析师在报告中指出。
“中东的地缘紧张局势的确给黄金带来了基础支撑，但鉴于美股接近纪录高位，风险兴趣强劲，这损及了黄金的吸引力。”香港的一位贵金属交易员说道，“由于实货市场和ETF基金对于黄金都缺乏强劲买需，黄金的涨势难以持续。”
交易商们认为，亚洲的实货买需普遍疲软，因许多人士都在押注金价进一步走低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1315.15 0.83 0.06
现货银 20.82 -0.03 -0.14
现货铂金 1445 -8.75 -0.6
现货钯金 816 -1.2 -0.15
COMEX期金 1315.9 -0.7 -0.05
COMEX期银 20.855 -0.094 -0.45
汇率
欧元/美元 1.3606
美元指数 80.265
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张涛/高琦 审校 艾茂林/张若琪)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。