全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑

由于金价走高，来自主要消费国--中国和印度的需求一直增长缓慢，这加深了股市走强带给黄金的压力。亚洲股市周一上扬，因美股上周五创下新高，引燃了风险兴趣。

“金价走向仍偏于下滑，中国的实货买需稀少，投资者持仓方面也同样缺乏指引。”澳新银行分析师在报告中指出。

“中东的地缘紧张局势的确给黄金带来了基础支撑，但鉴于美股接近纪录高位，风险兴趣强劲，这损及了黄金的吸引力。”香港的一位贵金属交易员说道，“由于实货市场和ETF基金对于黄金都缺乏强劲买需，黄金的涨势难以持续。”

交易商们认为，亚洲的实货买需普遍疲软，因许多人士都在押注金价进一步走低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1315.15 0.83 0.06

现货银 20.82 -0.03 -0.14

现货铂金 1445 -8.75 -0.6

现货钯金 816 -1.2 -0.15

COMEX期金 1315.9 -0.7 -0.05

COMEX期银 20.855 -0.094 -0.45

汇率

欧元/美元 1.3606

美元指数 80.265

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化