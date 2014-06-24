离岸人民币：台湾金管会称将寻求大陆民企发行宝岛债

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透台北6月24日 - 台湾金管会周二指出，将寻求大陆民企到台湾发行宝岛债。6月以后宝岛债市场应该会有各种不同的发行人，台湾也会和其他地区的离岸中心寻求合作发行。
金管会副主委黄天牧在一场人民币论坛上作出上述表示。
“我们鼓励对岸去沟通协调，看是不是在国企及央行以外的民企到台湾来发行人民币计价债券。”他说。
上周已有消息人士对路透称，为让台湾宝岛债市场持续发展，主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。 (完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。