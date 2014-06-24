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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 10:10 BJT

离岸人民币：台湾金管会称将寻求大陆民企发行宝岛债

路透台北6月24日 - 台湾金管会周二指出，将寻求大陆民企到台湾发行宝岛债。6月以后宝岛债市场应该会有各种不同的发行人，台湾也会和其他地区的离岸中心寻求合作发行。

金管会副主委黄天牧在一场人民币论坛上作出上述表示。

“我们鼓励对岸去沟通协调，看是不是在国企及央行以外的民企到台湾来发行人民币计价债券。”他说。

上周已有消息人士对路透称，为让台湾宝岛债市场持续发展，主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。 (完) (采访 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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