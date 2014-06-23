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债券 | 2014年 6月 23日 星期一 15:31 BJT

欧元债市：较长期公债收益率上涨，受中国制造业数据刺激

10年期德债收益率 上涨一个基点至1.35%，欧元区公债收益率全线波幅不大。

两年期德债收益率 持平在0.04%，其他欧元区类似天期券种收益率大多小幅下滑。此前欧洲央行总裁德拉吉说，他表示，“我们已经将银行取得无限量流动性的时间延长至2016年底，这将是个讯号。”

交易员预期本季结束之前，今年的涨势可能遭到获利了结，而本周意大利标售公债，都料将给南欧二线国家公债构成一些压力。

意大利周三将销售最多35亿欧元的通胀连结公债及零息债券，周五将发行中期及长期债券。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/李婷仪 审校 张若琪/艾茂林)
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