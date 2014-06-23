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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 15:27 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受法国PMI疲软拉低

0713GMT

* 受法国PMI疲软影响，欧元/英镑下跌测试0.7980英镑(亚洲盘低点)

* 在0.7969(6月18/20日低点)及0.7950(选择权障碍)有更多支撑

* 0.7959为上周触及的20个月低点。在接近0.80水准料有卖压(0.7997为周五高点)

* 德国PMI于0730GMT公布。市场预估制造业PMI为52.5，服务业PMI为55.7

* 英国央行及欧洲央行货币政策展望背道而驰，应会令欧元/英镑持续偏向下行

*0.7937及0.7756(2012年7月低点)为空头目标(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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