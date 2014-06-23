《汇市简讯》欧元/英镑受法国PMI疲软拉低

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
0713GMT
* 受法国PMI疲软影响，欧元/英镑下跌测试0.7980英镑(亚洲盘低点)
* 在0.7969(6月18/20日低点)及0.7950(选择权障碍)有更多支撑
* 0.7959为上周触及的20个月低点。在接近0.80水准料有卖压(0.7997为周五高点)
* 德国PMI于0730GMT公布。市场预估制造业PMI为52.5，服务业PMI为55.7
* 英国央行及欧洲央行货币政策展望背道而驰，应会令欧元/英镑持续偏向下行
*0.7937及0.7756(2012年7月低点)为空头目标(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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