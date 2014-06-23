更新版 1-新债招标：中国农发行三期债结果低于二级，一二级差距维持较低水平

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 农发行一至三年增发债，结果均低于二级
* 一二级差距维持较低水平，两及三年在4bp上下
* 整体投标倍数尚属平稳，唯两年略低 (新增市场评论及更多内容)
路透上海6月23日 - 中国农业发展银行周一下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。
另外，从投标倍数上看，今日农发行三期债整体需求尚属稳定，除两年期刚逾2倍外，一年和三年期品种在3倍附近或更高。
业内人士稍早透露，农业发展银行下午招标的两年期固息增发债，中标收益率4.4966%，三年期为4.5426%，一年期为4.1726%。上述三期债的投标倍数分别为2.08倍、2.93倍和3.64倍。
华南一券商分析师认为，与新债认购火热时动辄10个bp以上的差距相比，今日农发行“三年4.54%已经不比二级市场4.56%的水平低多少了。”
他解释说，在半年末时点没有平安度过之前，机构心态还不能完全放松。加之本周公开市场到期资金规模有限，一级市场尤其是短债承压也在意料之中。
央行公开市场此前连续六周净投放，其中上周净投放规模为150亿元人民币。另据路透统计，央行公开市场本周将仅有300亿元的正回购到期，没有央票到期。
银行间市场固息政策性金融债(口行和农发)到期收益率曲线 显示，一年、两年和三年的最新报价分别为4.2512%、4.5430%和4.5808%。
农发行今日招标的三期债，分别为今年第31期 、33期 和37期 债的增发债。具体条款如下：
31期三次增发 33期三次增发 37期首次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息
招标时间 2/3年：6月23日14:00-15:00
1年：6月23日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月1日 7月1日 7月2日
起息日 4月24日 5月14日 6月11日
发行期 6/24-7/1 6/24-7/1 6/24-7/2
上市日 7月7日 7月7日 7月4日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
票面利率 4.94% 4.83% 4.13%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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