更新版 1-新债招标：中国农发行三期债结果低于二级，一二级差距维持较低水平

* 农发行一至三年增发债，结果均低于二级

* 一二级差距维持较低水平，两及三年在4bp上下

* 整体投标倍数尚属平稳，唯两年略低 (新增市场评论及更多内容)

路透上海6月23日 - 中国农业发展银行周一下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。

另外，从投标倍数上看，今日农发行三期债整体需求尚属稳定，除两年期刚逾2倍外，一年和三年期品种在3倍附近或更高。

业内人士稍早透露，农业发展银行下午招标的两年期固息增发债，中标收益率4.4966%，三年期为4.5426%，一年期为4.1726%。上述三期债的投标倍数分别为2.08倍、2.93倍和3.64倍。

华南一券商分析师认为，与新债认购火热时动辄10个bp以上的差距相比，今日农发行“三年4.54%已经不比二级市场4.56%的水平低多少了。”

他解释说，在半年末时点没有平安度过之前，机构心态还不能完全放松。加之本周公开市场到期资金规模有限，一级市场尤其是短债承压也在意料之中。

央行公开市场此前连续六周净投放，其中上周净投放规模为150亿元人民币。另据路透统计，央行公开市场本周将仅有300亿元的正回购到期，没有央票到期。

银行间市场固息政策性金融债(口行和农发)到期收益率曲线 显示，一年、两年和三年的最新报价分别为4.2512%、4.5430%和4.5808%。

农发行今日招标的三期债，分别为今年第31期 、33期 和37期 债的增发债。具体条款如下：

31期三次增发 33期三次增发 37期首次增发

-----------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：6月23日14:00-15:00

1年：6月23日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月1日 7月1日 7月2日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/24-7/1 6/24-7/1 6/24-7/2

上市日 7月7日 7月7日 7月4日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% 4.13%