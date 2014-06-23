金属期市：沪铜触及四个月高位，中国经济复苏助力涨势

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
Lau称，油价上涨引发的通胀担忧也支撑铜价。但她还表示，铜价进一步上涨可能面临阻力，因为未来几个月铜电缆和铜棒生产商需求会出现季节性放缓。
0706 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.9%至每吨6,882美元，此前一度触及6月3日以来高点每吨6,890美元。
上海期交所主力8月期铜 上扬2.3%至每吨49,550元人民币(8,000美元)，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。
沪铜和伦铜各自突破200日和100日均线，显示近期可能进一步上攻。突破该均线是技术策略的关键买入信号。
据商品期货交易委员会(CFTC)周五数据，对冲基金和货币经理削减了铜市看多押注，6月17日止当周转为净空头持仓。(完)
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(编译 艾茂林/朱晓军；审校 张若琪/高琦)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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